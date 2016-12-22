СКР возбудил третье уголовное дело против главы хабаровского «Горсвета»

Следственный комитет (СКР) возбудил новое уголовное дело против главы «МУП «Горсвет» в Хабаровске Евгения Здорова. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). «По версии следствия, руководитель МУП г. Хабаровска «Горсвет» оказывал содействие директору ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» в целях победы данной коммерческой организации в конкурсах на поставку электротехнической и кабельной продукции, а именно передавал ему сведения, содержащиеся в заявках других предпринимателей, участвующих в конкурсах», — сообщили в СКР. Тем самым, по мнению следователей, он «лишал остальных предпринимателей права на законную предпринимательскую деятельность».

Сейчас глава муниципального предприятия находится под следствием еще по двум уголовным делам — по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Как сообщает местное издание «Губерния», Здоров был задержан 8 июня. В настоящее время он находится под домашним арестом.