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В Арканзасе сбежавшего из тюрьмы преступника поймали через 32 года
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В Арканзасе сбежавшего из тюрьмы преступника поймали через 32 года
Общество, 07:18
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В Арканзасе сбежавшего из тюрьмы преступника поймали через 32 года

В американском штате Арканзас поймали заключенного, который сбежал из тюрьмы 32 года назад. Об этом сообщает Fox News.

Стивен Дишман был задержан в Спрингдейле, в северо-западной части штата. Он сбежал из тюрьмы ​округа Линкольн в мае 1985 года, отбывая семилетний срок за кражу имущества. Телеканал отмечает, что Дишман имел право на условно-досрочное освобождение в 1987 году, через три года после того, как приговор вступил в силу.

По данным телеканала, Дишман был задержан правоохранителями, однако подробности того, каким образом они узнали его местонахождение, не раскрываются. Мужчина будет помещен под страж для отбывания остатка срока. Прокуроры также примут решение, следует ли увеличить срок наказания Дишмана за побег.

Теги: США , тюрьма
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