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Производитель подушек безопасности Takata объявил о банкротстве
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Производитель подушек безопасности Takata объявил о банкротстве
Бизнес, 06:15
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Производитель подушек безопасности Takata объявил о банкротстве

Японский производитель подушек безопасности Takata подал заявление о банкротстве в Японии и США. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на заявление компании.

По данным издания, решение о банкротстве было принято на утреннем собрании совета директоров компании. Заявление было подано в районный суд Токио.

Издание отмечает, что американская дочерняя компания Takata TK Holdings также отдельно подала заявку на банкротство согласно 11 главе Кодекса США.

По сообщению издания, Takata ранее заключила соглашение о финансовой поддержке с американским производителем автокомпонентов Key Safety Systems (KSS). К американской компании перейдет большая часть активов Takata. Деньги от сделки японский производитель потратит на компенсацию пострадавшим от неисправных подушек безопасности.

Из-за дефектов в подушках безопасности по всему миру произошли массовые отзывы автомобилей. Так Ford в США отозвал 816 тыс. автомобилей. Toyota отозвала в Китае, Японии и других странах около ​2,9 млн автомобилей. Еще 6,4 тысячи машин были отозваны в России.

В январе Takata признала себя виновной в производстве дефектных подушек и обязалась выплатить $1 млрд для урегулирования расследования Министерства юстиции США. 

Теги: Япония , подушки безопасности
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