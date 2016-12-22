Пятые «Трансформеры» установили антирекорд по сборам среди всех частей

Фильм «Трансформеры. Последний рыцарь», ставший пятым в серии фильмов о Трансформерах, установил антирекорд по сборам среди всех частей франшизы. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, за первые пять дней проката в США фильм собрал $69,1 млн. Самая первая часть франшизы собрала в 2007 году $70,5 млн.

При этом издание отмечает. что в Китае фильм оказался достаточно успешным. Там начальные сборы картины составили $123,4 млн. За первый день проката картина собрала $41 млн.

Все предыдущие части «Трансформеров» вместе собрали более $1,3 млрд в США и свыше $3,5 млрд в мире.

«Трансформеры: Последний рыцарь» - картина Майкла Бэя, пятая часть серии фильмов о Трансформерах. Премьера фильма в США состоялась 23 июня 2017 года. В России фильм вышел в прокат 22 июня.

По сообщению Variety, в рамках франшизы планируется снять еще две части «Трансформеров».