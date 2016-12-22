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Савченко закидали яйцами в Николаеве
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Савченко закидали яйцами в Николаеве
Политика, 00:37
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Савченко закидали яйцами в Николаеве

Украинского политика Надежду Савченко закидали яйцами в Николаеве во время встречи с местными жителями Об этом сообщает местный портал «Новости Н».

По данным издания, встреча проходила на площади Леонтовича. На видеозаписи, опубликованной порталом, видно, что яйца в Савченко полетели в тот момент, когда началась потасовка. Одно из яиц попало политику в голову.

По данным портала «НикВести», яйца в Савченко бросили националисты — представители «Правого сектора», «Национального корпуса» и партии «Свобода». Они также обвинили депутата в том, что она «работает на российскую власть и ФСБ», а также в том, что «ведет переговоры с террористами», отмечает издание.

«Новости Н» отмечает, что еще одно яйцо полетело в Савченко, «когда она была на полпути к своему автомобилю». По данным портала, яйцо бросила активистка партии «Свобода». Ее попытались задержать полицейские, однако за нее «сразу заступились другие общественники, а сама представительница «Свободы» вырываясь даже укусила за руку полицейского», отмечает «Новости Н».

В конце мая Надежда Савченко заявила, что ее партия будет принимать участие в парламентских выборах на Украине. «В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила… Это будет политическая партия «Общественная платформа Надежды Савченко», — заявляла Савченко. Она также подтвердила, что готова баллотироваться на пост президента Украины.

Теги: Надежда Савченко , яйца , Николаев
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