За пост губернатора Свердловской области поборется призер Олимпиады

Cеребряная медалистка Олимпиады-2004 по легкой атлетике Олеся Форшева (Красномовец) поборется за пост губернатора Свердловской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель Свердловского регионального отделения партии «Патриоты России» Константин Худяков.
«Документы в избирком планируем подать ближе к концу рабочей недели», — Сказал Худяков.
По информации агентства, по данным на 23 июня, в избирательную комиссию региона поступили документы от восьми кандидатов от партий «Справедливая Россиия», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Единой России», КПРФ, Российской экологической партии, ЛДПР, партии «Народ против коррупции» и «Яблоко». Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.
Ранее о своих намерениях стать губернатором Свердловской области заявляла получившая полгода за репост видео в социальной сети воспитательница детского сада Евгения Чудновец. По ее словам, ее инициативу поддержал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Я спросила его: может, мне стать губернатором? На что он ответил: давай, делай», — рассказала Чудновец РБК.
Евгений Ройзман также был выдвинут на пост главы главы Свердловской области.