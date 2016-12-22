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За пост губернатора Свердловской области поборется призер Олимпиады
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За пост губернатора Свердловской области поборется призер Олимпиады
Политика, 23:05
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За пост губернатора Свердловской области поборется призер Олимпиады

Cеребряная медалистка Олимпиады-2004 по легкой атлетике Олеся Форшева (Красномовец) поборется за пост губернатора Свердловской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель Свердловского регионального отделения партии «Патриоты России» Константин Худяков.

«Документы в избирком планируем подать ближе к концу рабочей недели», — Сказал Худяков.

По информации агентства, по данным на 23 июня, в избирательную комиссию региона поступили документы от восьми кандидатов от партий «Справедливая Россиия», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Единой России», КПРФ, Российской экологической партии, ЛДПР, партии «Народ против коррупции» и «Яблоко». Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

Ранее о своих намерениях стать губернатором Свердловской области заявляла получившая полгода за репост видео в социальной сети воспитательница детского сада Евгения Чудновец. По ее словам, ее инициативу поддержал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Я спросила его: может, мне стать губернатором? На что он ответил: давай, делай», — рассказала Чудновец РБК.

Евгений Ройзман также был выдвинут на пост главы главы Свердловской области. 

Теги: спорт , Свердловская область , Красномовец
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