Правительство Ирана отменило визы для туристических групп из России

Правительство Ирана утвердило соглашение с Россией об отмене виз для организованных туристических групп, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление иранского кабинета министров.
«Совет министров по представлению Министерства иностранных дел постановил: разрешить на взаимной основе безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран и Российской Федерации», — говорится в заявлении правительства Ирана.
Соглашение о безвизовых поездках для туристических групп из России было подписано во время мартовского визита иранского лидера Хасана Роухани в Москву. Во время встречи с Роухани в России Владимир Путин выразил надежду, что оно стимулирует развитие туристического обмена между странами. Помимо соглашения о безвизовых поездках, Иран и Россия также подписали ряд соглашений в сфере экономики и энергетики.