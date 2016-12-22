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Правительство Ирана отменило визы для туристических групп из России
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Правительство Ирана отменило визы для туристических групп из России
Политика, 22:32
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Правительство Ирана отменило визы для туристических групп из России

Правительство Ирана утвердило соглашение с Россией об отмене виз для организованных туристических групп, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление иранского кабинета министров.

«Совет министров по представлению Министерства иностранных дел постановил: разрешить на взаимной основе безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран и Российской Федерации», — говорится в заявлении правительства Ирана.

Соглашение о безвизовых поездках для туристических групп из России было подписано во время мартовского визита иранского лидера Хасана Роухани в Москву. Во время встречи с Роухани в России Владимир Путин выразил надежду, что оно стимулирует развитие туристического обмена между странами. Помимо соглашения о безвизовых поездках, Иран и Россия также подписали ряд соглашений в сфере экономики и энергетики.

Теги: Иран , туристы
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