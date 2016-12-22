Порошенко рассказал о скором приезде Тиллерсона и генсека НАТО на Украину

В июле Украину должны посетить госсекретарь США Рекс Тиллерсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом в интервью украинским телеканалам по итогам визита в США рассказал президент Украины Петр Порошенко, передает «Укринформ».
По словам Порошенко, в июле Украину ожидает ряд визитов значимых политических персон. «Мы ожидаем уже в июле визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, где также будут продолжены наши наработки в Вашингтоне. Мы ждем визита генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша, мы ждем визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который также состоится в июле», — заявил глава государства.
Кроме того, по словам Порошенко, в июле будет окончательно завершена ратификация соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «В июле процедура ратификации будет уже завершена. Не осталось уже никаких политических решений. И на саммите «Украина — ЕС», который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации, и с 1 сентября это чрезвычайно важное стратегическое соглашение с ЕС вступит в действие», — заявил он.
В то же время Госдеп США не стал в ответе на запрос ТАСС подтверждать информацию о визите Рекса Тиллерсона на Украину. «Нам нечего объявить по поводу предстоящих поездок [госсекретаря]», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
В своем выступлении Порошенко также заявил, что на Украину для завершения переговоров по соглашению о поставках вооружений приедет глава Пентагона Джеймс Мэттис. По словам Порошенко, договоренность о заключении соглашения была достигнута во время его визита в Вашингтон.
Ранее, 21 июня, Порошенко уже говорил о предполагаемом скором визите на Украину ряда высокопоставленных сотрудников американской администрации.