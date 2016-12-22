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На севере Турции произошел взрыв
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На севере Турции произошел взрыв
Общество, 20:33
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На севере Турции произошел взрыв

На севере Турции в провинции Трабзон произошел взрыв, двое военных пострадали. Об этом сообщает издание Insan Haber.

В результате взрыва пострадали двое военнослужащих. Они были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было замаскировано под пластиковую бутылку. Как сообщает FranceNews24, взрыв произошел неподалеку от полицейского участка.

По данным CNN Turk, бомба взорвалась на пути военных, которые вели патрулирование сельской местности. Взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Предположительно, взрыв мог быть организован курдскими повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК).

Фотографию с места взрыва в своем Twitter опубликовало местное издание Borsa Gundem.

Ранее, 22 июня, взрыв прогремел на кладбище в турецкой провинции Измир, неподалеку от военного объекта НАТО. В результате случившегося никто не пострадал.

Теги: Турция , взрыв
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