Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,63 59,30 EUR Нал. 66,90 66,41 USD Бирж. 59,39 -0,55 EUR Бирж. 66,48 -0,41 USD ЦБ. 59,66 -0,49 EUR ЦБ. 66,68 -0,47 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1867,46 +0,40% РТС 988,93 +1,07% Brent 45,61 +0,71% DJIA 21394,76 -0,01% Nasdaq 6265,25 +0,46% FTSE 7424,13 -0,20%
Захарова прокомментировала слова Макфола об отставке посла России в США
Лента новостей
Захарова прокомментировала слова Макфола об отставке посла России в США 19:43, Политика Израиль нанес удар по позициям сирийской армии 19:42, Политика Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию 19:14, Политика Тысячи жителей Львова вышли на вече с требованием убрать мусор 18:53, Общество Мутко осудил Лебедева за предложение «дать в морду» футболисту Жиркову 18:34, Общество В Москве грабители в масках совершили налет на ювелирный магазин 18:18, Общество Колесо обозрения в Лондоне эвакуировали из-за бомбы времен войны 18:12, Общество Германия — Камерун 18:00, Спорт В Пакистане при игре с гранатой погибли семеро детей 17:55, Общество Спор затягивается: Катар и Турция отвергли ультиматум стран Залива 17:49, Политика В Индии при падении кабины канатной дороги погибли семь человек 17:22, Общество Израиль заявил о повторном обстреле со стороны Сирии на Голанских высотах 17:11, Политика Кокорин и Дзюба выложили видео после вылета сборной с Кубка конфедераций 17:07, Спорт СМИ сообщили о ликвидации двух боевиков в Дагестане 16:45, Общество В Одессе демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову 16:38, Общество Адвокат Навального сообщила о вызове к нему скорой помощи 16:23, Общество Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре в Пакистане 16:16, Общество ФИФА прокомментировала информацию о допинге в сборной России 16:00, Спорт СК проверит сообщения о незаконной выдаче золотой медали в школе в Адыгее 15:51, Общество Роскомнадзор заявил об исчисляемом днями сроке до блокировки Telegram 15:40, Технологии и медиа Празднование Ураза-байрама в Москве. Фоторепортаж 15:17, Фотогалерея При крушении легкомоторного самолета в Кабардино-Балкарии погиб пилот 15:06, Общество Тренер Емельяненко назвал причину нокаута на турнире Bellator 15:06, Спорт Росприроднадзор рассказал об осаде свалки в Балашихе с привлечением ФСБ 14:36, Общество СМИ узнали о задержании близкого к экс-главе Удмуртии депутата 14:11, Политика «Челси» купит защитника «Ювентуса» за рекордную сумму 14:10, Спорт СМИ узнали о запрете охранникам Эрдогана приезжать на саммит G-20 в ФРГ 13:41, Политика На юге Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 700 человек 13:09, Общество
Захарова прокомментировала слова Макфола об отставке посла России в США
Политика, 19:43
0
Захарова прокомментировала слова Макфола об отставке посла России в США

Слова экс-посла США в России Майкла Макфола о скорой отставке российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка являются «фантомной болью» из-за неудачной дипломатической карьеры. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она подчеркнула, что вопрос об отставке сотрудников дипломатического корпуса может решаться только российским руководством. «Подобные заявления — фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере. Ротация российских послов — компетенция не отставного американского чиновника, а президента Российской Федерации», — заявила Захарова.

​Майкл Макфол в своем Twitter 25 июня сообщил, что Кисляк «готовится покинуть российское посольство в Вашингтоне». «Я желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах», — заявил он.

В начале февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что новым послом России в США взамен Кисляка может стать заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов. Источник РБК в мае также подтвердил, что кандидатура Антонова была предложена на рассмотрение Госдумой. В Кремле комментировать эту информацию отказались. Позднее стало известно, что Кисляка Москва планирует выдвинуть на пост главы Бюро ООН по борьбе с терроризмом. Однако 21 июня на этот пост был назначен другой российский дипломат, Владимир Воронков, который ранее работал постоянным представителем России при международных организациях в Вене.

Теги: МИД , Майкл Макфол , Мария Захарова , Сергей Кисляк
Главное
Израиль нанес удар по позициям сирийской армии Политика
Главное
Израиль нанес удар по позициям сирийской армии Политика
Роскомнадзор заявил об исчисляемом днями сроке до блокировки Telegram Технологии и медиа
В британском Ньюкасле машина въехала в толпу празднующих Ураза-байрам Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку