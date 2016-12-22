Захарова прокомментировала слова Макфола об отставке посла России в США

Слова экс-посла США в России Майкла Макфола о скорой отставке российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка являются «фантомной болью» из-за неудачной дипломатической карьеры. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она подчеркнула, что вопрос об отставке сотрудников дипломатического корпуса может решаться только российским руководством. «Подобные заявления — фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере. Ротация российских послов — компетенция не отставного американского чиновника, а президента Российской Федерации», — заявила Захарова.

​Майкл Макфол в своем Twitter 25 июня сообщил, что Кисляк «готовится покинуть российское посольство в Вашингтоне». «Я желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах», — заявил он.

В начале февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что новым послом России в США взамен Кисляка может стать заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов. Источник РБК в мае также подтвердил, что кандидатура Антонова была предложена на рассмотрение Госдумой. В Кремле комментировать эту информацию отказались. Позднее стало известно, что Кисляка Москва планирует выдвинуть на пост главы Бюро ООН по борьбе с терроризмом. Однако 21 июня на этот пост был назначен другой российский дипломат, Владимир Воронков, который ранее работал постоянным представителем России при международных организациях в Вене.