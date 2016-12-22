Мутко осудил Лебедева за предложение «дать в морду» футболисту Жиркову

Вице-премьер России Виталий Мутко осудил предложение вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева «дать в морду» футболисту сборной России Юрию Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций. Об этом он сообщил «Р-Спорту».

«Игорь не прав, что я еще могу сказать.Он политик, депутат, он думает о рейтингах. Он думает, что есть категория людей, которая сегодня его в этом плане поддержит. Не стоит придавать этому значения», — заявил Мутко. Он отметил, что как президент Российского футбольного союза (РФС) будет «иметь с ним (Лебедевым. — РБК) беседу». Мутко добавил, что Лебедев делал разные заявления, и посоветовал ему «не делать себе на этом имя». «Не думаю, что в откликах болельщиков Лебедев найдет поддержку. Это проблема Игоря [Лебедева]», — подытожил Мутко.

Футболиста Юрия Жиркова во втором тайме матча со сборной Мексики удалили с поля из-за того, что он получил вторую желтую карточку. После матча Лебедев заявил, что за удаление Жиркову можно было «дать в морду».

Сборная России по футболу 24 июня проиграла команде Мексики в Казани на матче Кубка конфедераций со счетом 1:2 и покинула чемпионат. Сборная России стала первой с 2001 года командой-хозяйкой, которая вылетела с Кубка конфедераций уже после группового этапа.