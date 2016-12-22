В Москве грабители в масках совершили налет на ювелирный магазин

В Москве группа грабителей совершила налет на ювелирный магазин в Даниловском районе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Ограбление произошло по адресу: пр-т Андропова, 8, близ станции метро «Технопарк». По данным полиции, грабителей было трое. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение ювелирного магазина по указанному адресу вошли трое неизвестных в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет, продавцу и старшему продавцу-консультанту, открыто похитили из сейфа и подвитринных шкафов принадлежащие ООО ювелирные изделия», — цитирует агентство сообщение полиции.
Общая стоимость похищенных драгоценностей устанавливается. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 162 (разбой).
В Волгоградской области 18 июня неизвестные ограбили ювелирный магазин, похитив драгоценности на сумму 5 млн руб. Погоню за ними начала полиция. Во время преследования преступники открыли огонь. В результате был ранен один из сотрудников правоохранительных органов.