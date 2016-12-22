Колесо обозрения в Лондоне эвакуировали из-за бомбы времен войны

Полиция Лондона эвакуировала посетителей колеса обозрения London Eye и с Вестминстерского причала из-за сообщения о неразорвавшейся бомбе времен войны. Об этом сообщает телеканал BBC.

Полиция прибыла на место происшествия около 12:30 мск после сообщения о том, что на берегу Темзы обнаружили неразорвавшийся снаряд. По данным лондонской полиции, предположительно, он относится к периоду Первой или Второй мировой войны. Спасатели намерены извлечь неразорвавшийся боеприпас во время отлива.

Колесо обозрения London Eye — одно из крупнейших в Европе. Каждый год его посещают около 4 млн человек.

В апреле в Темзе перед стартом лодочной гонки между университетами Оксфорда и Кембриджа обнаружили под водой предмет, похожий на авиабомбу времен Второй мировой. На место происшествия выехали специалисты для проведения экспертизы, сообщали в Скотленд-ярде.