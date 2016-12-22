Израиль заявил о повторном обстреле со стороны Сирии на Голанских высотах

Контролируемая Израилем территория Голанских высот вновь подверглась обстрелу со стороны Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в официальном Twitter.
«Некоторое время назад несколько снарядов, выпущенных с территории Сирии, разорвались в местности на севере Голанских высот. Информации о пострадавших при инциденте нет», — говорится в сообщении.
Этот обстрел стал вторым за последние двое суток. Накануне, 24 июня, Израиль также заявил о минометном обстреле со стороны Сирии. Израильские военные обвинили в атаке правительственные войска. В ответ на обстрел, авиация нанесла удар по району в Сирии, откуда велся огонь. При этом, по сообщению израильской стороны, было уничтожено два танка.
В то же время, источник агентства «РИА Новости» в российском Минобороны 25 июня заявил, что удар израильтяне нанесли по позициям боевиков запрещенной в России организации «Джебхат Ан-Нусра». По мнению источника, боевики с помощью обстрела пытались спровоцировать столкновение между Израилем и войсками Башара Асада.
Израиль контролирует Голанские высоты с 1967 года. До этого территория Голанских высот находилась под контролем Сирии. ООН признает эту территорию оккупированной в нарушение норм международного права.