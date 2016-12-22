Мутко осудил Лебедева за предложение «дать в морду» футболисту Жиркову

В Москве грабители в масках совершили налет на ювелирный магазин

Колесо обозрения в Лондоне эвакуировали из-за бомбы времен войны

Германия — Камерун

В Пакистане при игре с гранатой погибли семеро детей

Спор затягивается: Катар и Турция отвергли ультиматум стран Залива

В Индии при падении кабины канатной дороги погибли семь человек

Израиль заявил о повторном обстреле со стороны Сирии на Голанских высотах

Кокорин и Дзюба выложили видео после вылета сборной с Кубка конфедераций

СМИ сообщили о ликвидации двух боевиков в Дагестане

В Одессе демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову

Адвокат Навального сообщила о вызове к нему скорой помощи

Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре в Пакистане

ФИФА прокомментировала информацию о допинге в сборной России

СК проверит сообщения о незаконной выдаче золотой медали в школе в Адыгее

Роскомнадзор заявил об исчисляемом днями сроке до блокировки Telegram

Празднование Ураза-байрама в Москве. Фоторепортаж

При крушении легкомоторного самолета в Кабардино-Балкарии погиб пилот

Тренер Емельяненко назвал причину нокаута на турнире Bellator

Росприроднадзор рассказал об осаде свалки в Балашихе с привлечением ФСБ

СМИ узнали о задержании близкого к экс-главе Удмуртии депутата

«Челси» купит защитника «Ювентуса» за рекордную сумму

СМИ узнали о запрете охранникам Эрдогана приезжать на саммит G-20 в ФРГ

На юге Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 700 человек

В британском Ньюкасле машина въехала в толпу празднующих Ураза-байрам

Мутко отреагировал на информацию о допинге у сборной России по футболу

СМИ узнали о желании консерваторов сместить Мэй с поста премьер-министра

Глава ЦРУ рассказал о стратегии Москвы по подрыву американской демократии

США презентовали сверхзвуковой беспилотник «Валькирия»

«Реал» отказался подписывать контракт со Златаном Ибрагимовичем