СМИ сообщили о ликвидации двух боевиков в Дагестане

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов остановили машину с боевиками, открывшими по ним огонь. Преступники были ликвидированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.
Инцидент произошел 24 июня в городе Хасавюрт. «Сотрудники правоохранительных органов хотели остановить для проверки документов двух подозрительных мужчин. На просьбу стражей порядка остановиться эти лица начали стрелять по ним», — сообщил источник. В результате перестрелки боевики были убиты.
По данным источника «РИА Новости», личности убитых боевиков были предварительно установлены. По информации правоохранительных органов, они входили в состав местной бандитской группировки.
В мае в дагестанском селении Карамахи силовикам удалось ликвидировать главаря так называемой кадарской бандгруппы. Вместе с ним были убиты трое боевиков.