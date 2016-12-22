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СМИ сообщили о ликвидации двух боевиков в Дагестане
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СМИ сообщили о ликвидации двух боевиков в Дагестане
Общество, 16:45
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СМИ сообщили о ликвидации двух боевиков в Дагестане

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов остановили машину с боевиками, открывшими по ним огонь. Преступники были ликвидированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Инцидент произошел 24 июня в городе Хасавюрт. «Сотрудники правоохранительных органов хотели остановить для проверки документов двух подозрительных мужчин. На просьбу стражей порядка остановиться эти лица начали стрелять по ним», — сообщил источник. В результате перестрелки боевики были убиты.

По данным источника «РИА Новости», личности убитых боевиков были предварительно установлены. По информации правоохранительных органов, они входили в состав местной бандитской группировки.

В мае в дагестанском селении Карамахи силовикам удалось ликвидировать главаря так называемой кадарской бандгруппы. Вместе с ним были убиты трое боевиков.

Теги: боевики , Дагестан
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