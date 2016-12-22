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СК проверит сообщения о незаконной выдаче золотой медали в школе в Адыгее
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СК проверит сообщения о незаконной выдаче золотой медали в школе в Адыгее
Общество, 15:51
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СК проверит сообщения о незаконной выдаче золотой медали в школе в Адыгее

В Адыгее сотрудники Следственного комитета проверят информацию о незаконной выдаче золотой медали в одной из школ. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Ранее одна из выпускниц СОШ №1 Тахтамукайского района
на выпускном вечере публично заявила, что ее одноклассница получила золотую медаль незаконно. Видео выступления в Twitter опубликовал «Пятый канал».

Девушка, которой, по мнению одноклассницы, незаконно присудили медаль, оказалась дочерью руководителя районного управления образования Светланы Паранук. После заявления проверку информации провела комиссия регионального министерства образования. По итогам проверки Паранук была уволена со своего поста, а ее дочь вернула выданную медаль. В заявлении регионального правительства утверждалось, что чиновница «нарушила федеральный закон 273-ФЗ «О противодействии коррупции», поскольку не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ».

Теперь проверку инцидента проведет следственный отдел СКР по Тахтамукайскому району. Следователи планируют установить все обстоятельства выдачи медали.

Теги: Адыгея
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