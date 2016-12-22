При крушении легкомоторного самолета в Кабардино-Балкарии погиб пилот

Пилот двухместного легкомоторного самолета «Сигма-4» погиб при крушении в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
Сообщение о том, что на опушке леса возле населенного пункта Урвань упал легкомоторный самолет, поступило в экстренные службы в 13.30 мск. В ликвидации последствий крушения приняли участие девять спасателей и три единицы техники.
Ранее, 27 мая, в Подмосковье разбился легкомоторный четырехместный самолет Як-18Т. Самолет вылетел с аэродрома Ватулино в Бородино. Через десять минут самолет, «выполняя маневр», упал возле деревни Татариново Можайского района. Жертвами несчастного случая стали пилот и два пассажира, они погибли на месте.