СМИ узнали о задержании близкого к экс-главе Удмуртии депутата

Правоохранители задержали депутата городской думы Ижевска Захара Милостивенко. Задержание может быть связано с делом экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого во взятках на 141,7 млн руб. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства не уточняет, какая именно структура задержала Милостивенко, и в чем подозревается депутат.​ Однако источник отметил, что задержанный был близок к семье экс-главы Удмуртии и ранее возглавлял одну из дорожных организаций региона — ОАО «Автодормостпроект».

Александр Соловьев обвиняется в получении взятки на сумму 141,7 млн руб. По версии следствия, с 2014 по 2016 год он получил взятку во время строительства моста через реки Буй и Кама около города Камбарка в размере 139 млн руб. от строителей, еще 2,7 млн руб. от коммерческой организации.

СК полагает, что за эти деньги Соловьев обеспечивал «внеочередное» выделение средств из федерального и регионального бюджетов, а также предоставлял лицензии на изучение участка недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси.​ 4 апрея Басманный суд Москвы арестовал экс-главу Удмуртии на два месяца, а 31 мая продлил срок его ареста до 4 сентября. Свою вину Соловьев признал.

Президент Владимир Путин отправил в отставку Соловьева «в связи с утратой доверия». Исполнять обязанности главы Удмуртии стал Александр Бречалов.