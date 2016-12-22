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СМИ узнали о задержании близкого к экс-главе Удмуртии депутата
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СМИ узнали о задержании близкого к экс-главе Удмуртии депутата
Политика, 14:11
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СМИ узнали о задержании близкого к экс-главе Удмуртии депутата

Правоохранители задержали депутата городской думы Ижевска Захара Милостивенко. Задержание может быть связано с делом экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого во взятках на 141,7 млн руб. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства не уточняет, какая именно структура задержала Милостивенко, и в чем подозревается депутат.​ Однако источник отметил, что задержанный был близок к семье экс-главы Удмуртии и ранее возглавлял одну из дорожных организаций региона — ОАО «Автодормостпроект».

Александр Соловьев обвиняется в получении взятки на сумму 141,7 млн руб. По версии следствия, с 2014 по 2016 год он получил взятку во время строительства моста через реки Буй и Кама около города Камбарка в размере 139 млн руб. от строителей, еще 2,7 млн руб. от коммерческой организации.

Бывший глава Удмуртии Соловьев признал свою вину во взяточничестве
Политика

СК полагает, что за эти деньги Соловьев обеспечивал «внеочередное» выделение средств из федерального и регионального бюджетов, а также предоставлял лицензии на изучение участка недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси.​ 4 апрея Басманный суд Москвы арестовал экс-главу Удмуртии на два месяца, а 31 мая продлил срок его ареста до 4 сентября. Свою вину Соловьев признал.

Президент Владимир Путин отправил в отставку Соловьева «в связи с утратой доверия». Исполнять обязанности главы Удмуртии стал Александр Бречалов. 

Теги: Коррупция , Депутаты , Республика Удмуртия
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