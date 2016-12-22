США презентовали сверхзвуковой беспилотник «Валькирия»

Амерканская компания Kratos Defense & Security Solutions, Inc. представила на международном авиасалоне в Ле-Бурже во Франции беспилотник XQ-222 Valkyrie. Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщает компания-производитель, «Валькирия» относится к новому классу беспилотных авиационных систем. «XQ-222 обладает сочетанием высокой скорости и маневренности наряду с возможностью нести средства разведки и наблюдения, а также оружия», — уточняет Kratos.
По данным Bloomberg, самолет разработан для оказания воздушной поддержки летчикам-истребителям. Беспилотник достигает около 9,2 м в длину, радиус его действия составляет более 5,5 тыс. км, уточняет издание. Дрон может разгоняться до сверхзвуковой скорости, первый полет беспилотника запланирован на 2018 год.