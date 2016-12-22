The Telegraph узнала об эффекте «дымохода» при пожаре в Лондоне

К быстрому распространению огня в высотке Grenfell Tower в Лондоне привела «своеобразная» конструкция жилой башни. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на близкие к расследованию источники.
По данным источников газеты, облицовка здания прикреплялась к треугольным бетонным колоннам, в результате чего образовалась «пустота». Она вызвала эффект «дымохода», таким образом огонь распространился вверх гораздо быстрее, чем вбок.
Ранее лондонская полиция выяснила, что причиной возникновения пожара мог стать неисправный холодильник модели Hotpoint FF175BP. Также Скотленд-Ярд заявил, что изоляция и облицовка в высотке не соответствовали нормам противопожарной безопасности. Предварительная экспертиза показала, что они в нарушение норм были изготовлены из легковоспламеняющихся материалов.
Пожар в 24-этажном здании Grenfell Tower произошел 14 июня. Во время пожара некоторые жители дома прыгали из окон, чтобы избежать огня. По последним данным, в результате инцидента погибли 79 человек. Как сообщало издание Independent со ссылкой на очевидца, один из жителей дома перед пожаром успел предупредить своих соседей о том, что его холодильник «взорвался». Вскоре после этого началось возгорание.