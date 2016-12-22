В Совфеде прокомментировали возможный выход США из договора РМСД

Россия примет ответные меры в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Об этом агентству «РИА Новости» заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Мы будем внимательно отслеживать действия наших коллег в конгрессе и будем делать выводы» — заявил Озеров. По его словам, если выход США будет связан с наращиванием вооружения или размещения ракет в Европе, то Россия «смотреть сквозь пальцы не будет».

Он отметил, что у США нет оснований обвинять Россию в невыполнении ДРМСД. «Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путем распила при контроле американской стороны» — сказал Озеров. Он подчеркнул, что Россия уничтожила на 1 тыс. ракет больше, чем США. По мнению Озерова, выход США из ДРМСД является «попыткой продолжения антироссийской истерии».