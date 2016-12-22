В США на аукционе продали часы Аль Капоне за $84,4 тыс.

В Бостоне на аукционе продали бриллиантовые часы главаря мафии 1920-х годов Аль Капоне за $84,4 тыс. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на вице-президента аукционного дома RR Auction Бобби Ливингстона.
Также на торгах за $18,7 тыс. была продана рукопись песни, которую Аль Капоне сочинил в тюрьме Алькатрас в 1930-х годах, добавил он.
По словам Ливингстона, песня «отображает мягкую сторону» главаря мафии. «Музыкальная композиция показывает, каким он был человеком. Она очеловечивает его и показывает, что он был творческим. У таких людей были таланты, однако они их использовали, к сожалению, в криминальных целях», — сказал он.
Вице-президент аукционного дома также рассказал, что на аукционе также были проданы вещи грабителей Бонни Паркер и Клайда Бэрроу. Кольцо Паркер с тремя змеиными головами было продано за $25 тыс, а ее письмо, написанное незадолго до смерти, — за $16 тыс. Кроме того, были проданы ордеры на их арест за $8 тыс, отметил Ливингстон.
Он добавил, что на аукцине присутствовали племянник Клайда Бэрроу и племянница Бонни Паркер.