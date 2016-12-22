В ООН предложили помощь Китаю после схода оползня

Организация Объединенных Наций готова оказать Китаю помощь после схода оползня в провинции Сычуань, в результате которого 15 человек погибли и более 100 пропали без вести. Об этом говорится в сообщении пресс-службы всемирной организации.

«ООН готова оказать властям [Китая] любую поддержку, если она потребуется», — приводятся в сообщении слова официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] выражает свои соболезнования жителям и правительству Китайской Народной Республики», — добавил он.

Оползень сошел в уезде Маосянь в Сычуане в Китае 24 июня. Инцидент произошел около 06:00 по местному времени (01:00 мск). В результате случившегося были разрушены 40 домов.

Из-под обломков спасатели извлекли тела 15 человек, еще 120 числятся пропавшими без вести, сообщало агентство «Синьхуа». Спустя пять часов после схода оползня удалось спасти трех человек, после чего их доставили в больницу.





