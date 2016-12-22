В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

В центре Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает метеорологическое агентство страны.

Эпицентр землетрясения находился в префектуре Нагано на глубине 10 км. Подземные толчки, по информации агентства, были зафиксированы в 07:02 по местному времени (01:02 мск).

Угроза возникновения цунами отсутствует, отмечает метеорологическое агентство Японии.

Телеканал NHK со ссылкой на Kansai Electric Power Co сообщил, что нештатных ситуаций на АЭС не зафиксировано.



