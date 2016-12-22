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В Саратовской области шестилетний мальчик в ходе игры застрелил сестру
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В Саратовской области шестилетний мальчик в ходе игры застрелил сестру
Общество, 03:25
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В Саратовской области шестилетний мальчик в ходе игры застрелил сестру

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки, которую, по предварительным данным, во время игры застрелил ее шестилетний брат. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Дело завели по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточнили в ведомстве.

«Сообщение об обнаружении в частном домовладении, расположенном в городе Вольск, тела 4-летней девочки с огнестрельным ранением» поступило в правоохранительные органы 24 июня, говорится в сообщении. По информации СК, предположительно, ружье мальчик нашел в своем доме.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Теги: уголовное дело , Саратовская область , огнестрельное ранение
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