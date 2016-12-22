В Москве перекроют несколько улиц в связи с празднованием Ураза-байрам

В Москве 25 июня перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрам. Об этом сообщается на сайте информационного центра департамента транспорта столицы.

С 4:00 до 11:00 мск будет закрыта для движения автомобилей улица Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, улицы Дурова и Мещанская. Кроме того, в это время будет запрещено движение машин по улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, Капельский переулок от Проспекта Мира до улицы Гиляровского и Выползов переулок в районе 7 дома.

Также будут перекрыты Большая Татарская улица, Старый Толмачевский переулок, Малый Татарский переулок, Климентовский и Озерковский переулки и Южнобутовская улица от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи.

Перекроют также Минскую улицу от Мосфильмосвской улицы до Кутузовского проспекта, Проектируемый проезд в районе дома 11, корпус 2 по проспекту Андропова и одну полосу движения на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная.

Ураза-байрам — один из двух главных дней исламского календаря, который знаменует собой завершение поста. Пост длится на протяжении священного месяца Рамадан.



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