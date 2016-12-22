Спасатели обнаружили тела 15 погибших при сходе оползня в Китае

Спасатели извлекли из-под обломков тела 15 человек после схода оползня в китайской провинции Сычуань, передает агентство «Синьхуа».

Еще 120 человек числятся пропавшими без вести, отмечает агентство. По информации «Синьхуа», спасателям удалось спасти трех человек. Их обнаружили через пять часов после схода оползня, после чего доставили в больницу. Их здоровью ничего не угрожает, отмечает агентство.

Оползень сошел в уезде Маосянь в Сычуане в центральной части Китая 24 июня около 06:00 по местному времени (01:00 мск). В результате стихии были разрушены 40 домов.

После схода оползня оказались заблокированы 1,6 км дороги в деревне Ксинмо​, а также завалено русло местной реки. Местные власти объявили наивысший уровень опасности.

После случившегося президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину. В телеграмме российский президент «передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших».