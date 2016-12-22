Театр Вахтангова поддержал задержанных по делу «Седьмой студии»

Театр им. Вахтангова выпустил заявление в поддержку задержанных по делу о растрате в «Седьмой студии». Текст заявления размещен на сайте театра и в официальных аккаунтах в социальных сетях.

В тексте подчеркивается, что театр «не может оставаться в стороне от происходящих в последние недели событий». Мы, как и все театральное сообщество, обеспокоены ситуацией вокруг «Седьмой студии» под руководством Кирилла Серебренникова и выражаем солидарность с нашими коллегами», — заявили в театре.

Сотрудники театра осудили заключение под стражу бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, бывшего гендиректор «Седьмой студии» Юрия Итина и бухгалтера Нины Масляевой. «Заключение под стражу — очень серьезная мера пресечения. Мы уверены, что она является избыточной и излишне жесткой для театральных работников, которым не инкриминируется совершение тяжких преступлений», — подчеркивается в заявлении.

Театр Вахтангова призвал провести беспристрастное расследование, «целью которого будет не устрашение, не дискредитация отдельных деятелей культуры и всего театрального сообщества в целом, а установление истины».

Алексей Малобродский был арестован 21 июня. Его обвинили в причастности к мошенничестве с госсубсидией в 200 млн руб., которая была выделена студии. Итин и Масляева также являются фигурантами дела.

Часть выделенных денег должна была пойти на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Следствие полагает, что студия потратила выделенные средства, однако спектакль так и не был поставлен. В то же время защита задержанных указывает, что о существовании спектакля свидетельствуют как афиши, так и отзывы посетивших его зрителей.

В рамках расследования обыски были проведены в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова. Сам Серебренников проходит по делу как свидетель.