В Турции задержали группу подозреваемых в подготовке терактов

На юге Турции правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых в подготовке терактов. Как сообщает агентство Anadolu, среди задержанных есть граждане Сирии.

Задержания были проведены в регионе Хаттай, находящемся на границе с Сирией. По данным следствия, задержанные были отправлены из Сирии в Турцию в качестве смертников для проведения терактов. Из пяти двое являются гражданами Турции, остальные — сирийцы. Их задержание произвели на границе при участии турецкой разведки.

Как сообщает CNN Turk, при себе у подозреваемых были обнаружены пояса смертников и гранаты. Турецкая полиция продолжает расследования с целью установить личность и мотивы задержанных.

В середине апреля в Стамбуле были задержаны 49 человек, подозреваемых в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Из ни более 40 человек были иностранными гражданами. По данным следствия, они вели подготовку крупного теракта.