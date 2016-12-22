Британский парламент подвергся кибератаке

Электронные ресурсы британского парламента подверглись кибератаке, сообщает The Telegraph. Информацию о том, что действия хакеров вывели из строя парламентскую электронную почту, подтвердили и несколько депутатов.

Предупреждение о хакерских атаках поступило парламентариям от служб безопасности вечером в пятницу, 23 июня. В субботу выяснилось, что депутаты не могут получить доступ к своим почтовым аккаунтам на сервере парламента.

Информацию о кибератаке подтвердил член парламента от избирательного округа Кроули Генри Смит. «Простите, нет доступа к парламентскому почтовому ящику сегодня — мы оказались под кибератакой Ким Чен Ына, или Путина, или какого-то ребенка, сидящего в доме своей мамы, или еще кого-то», — написал он в своем Twitter.

Как сообщил пресс-секретарь Палаты общин, службы безопасности зафиксировали попытки несанкционированного доступа к почтовым ящикам парламентариев. «Мы продолжаем расследование инцидента и принимаем необходимые меры для защиты компьютерной сети», — сообщили в Палате общин. Расследование кибератаки проводится совместно с Национальным центром кибербезопасности.

Также поиск виновников проводит Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). «Мы осведомлены о вероятном инциденте, затрагивающем кибербезопасность парламента и активно взаимодействуем с NCSC, который занимается оперативными вопросами», — говорится в сообщении официального Twitter агентства.

Евросовет 19 июня принял заявление, в котором одобрил введение санкций против государств — организаторов кибератак.

Также Евросовет заявил о планах разработать систему дипломатического ответа на кибератаки, так называемый механизм кибердипломатии​. Он должен консолидировать усилия стран в борьбе против угроз в цифровой сфере.