В море у берегов Анапы произошло землетрясение

В Черном море у берегов Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло в ночь на 24 июня. Его эпицентр располагался на глубине 10 км в 40 км от Анапы. Также в Черном море подземные толчки магнитудой от 2 до 3 также ощущались у западного побережья Турции.

В предыдущий раз подземные толчки ощущались в районе Анапы 16 июня. Тогда магнитуда землетрясения составила 4. Оно ощущалось также и в Новороссийске. Разрушений землетрясение не повлекло.