В Забайкалье с рельсов сошли 23 вагона грузового поезда

В Чернышевском районе Забайкальского края произошел сход 23 вагонов с металлическими изделиями. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на перегоне Зилово — Дындыры Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Об этом говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

В результате схода были повреждены около 400 метров пути в обоих направлениях и 2 опоры контактной сети. При сходе вагонов никто не пострадал, также не возникло угрозы экологической безопасности.

Транспортное управление СКР начало доследственную проверку для установления причин схода вагонов.

Движение по участку ЗабЖД приостановлено, ведутся восстановительные работы.

МЧС по краю со ссылкой на диспетчера РЖД сообщает, что произошел сход 32 вагонов с углем в районе перегона Аксеново-Зилово-Зудыра. К месту направилась оперативная пожарно-спасательная группа района. Был поврежден габарит соседнего пути, добавили в службе.