СМИ сообщили о задержании в Москве активистов за листовки Навального

На юго-западе Москвы задержали двух активистов за раздачу листовок в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этому «ОВД-Инфо» сообщил один из активистов.
По данным издания, полиция задержала Гарегина Аракеляна и Ивана Шестакова. Как сообщил Арекелян, полиция объяснила его задержание тем, что «агитация запрещена». Шестаков был задержан в другом месте, но тоже за раздачу листовок.
Политик Алексей Навальный находится под арестом. Он был задержан 12 июня в подъезде своего дома. Он собирался отправиться на акцию протеста против коррупции, к участию в которой призывал жителей Москвы. Симоновский районный суда Москвы обвинил Навального в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации массового мероприятия) и постановил арестовать его на 30 суток. Позже Мосгорсуд сократил срок ареста оппозиционера Алексея Навального на пять суток.