Более 5 тыс. жителей Крыма остались без электричества из-за грозы

Около 4,6 тыс. жителей Крыма остаются без электричества из-за грозы. Об этом сообщило Министерство энергетики России.

По данным ведомства, электроснабжение в данный момент отсутствует в 7 населенных пунктах полуострова. «Мощность отключенных потребителей — 4,2 МВт», — сообщили в Минэнерго.

Там добавили, что в данный момент в Крыму проводятся аварийно-восстановительные работы. К ним привлечено восемь бригад в составе 16 человек и восемь единиц специальной техники.

В феврале из-за сложных погодных условий в Крыму без электричества остались почти 50 населенных пунктов. Как сообщали в региональном управлении МЧС России, электроснабжения лишись 9,2 тыс. человек.