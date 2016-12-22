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«Система» предложила решить спор с «Роснефтью» независимой экспертизой
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«Система» предложила решить спор с «Роснефтью» независимой экспертизой
Бизнес, 12:55
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«Система» предложила решить спор с «Роснефтью» независимой экспертизой
Глава АФК «Система» Михаил Шамолин предложил разрешить конфликт с «Роснефтью» на 170,6 млрд руб. с помощью проведения независимой экспертизы. Привлечение третьей стороны может помочь делу, заявил он
Михаил Шамолин (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

АФК «Система» выступает за мирное урегулирование конфликта с «Роснефтью» на 170,6 млрд руб. с проведением независимой экспертизы. Об этом на собрании акционеров компании заявил президент и председатель правления «Системы» Михаил Шамолин, пишет газета «Ведомости».

По словам Шамолина, привлечение третьей стороны для проведения независимой экспертизы поможет разрешить конфликт. Он также добавил, что компания все еще надеется на мирное решение вопроса.

«По мировому соглашению: я надеюсь, что мы вступим в некий диалог», — сказал глава «Системы».

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При этом он подчеркнул, что компания не рассматривает негативный исход дела. «Позитивный сценарий: мы должны вернуться на прежний уровень и рассчитываем на дальнейший рост» (цитата по ТАСС), — сказал Шамолин.

Ранее АФК «Система» предложила «Роснефти» устранить все претензии к компании во внесудебном порядке. «Мы обратились к «Роснефти» с предложением эффективного механизма внесудебного урегулирования спора», — заявлял Шамолин. Как пояснил РБК представитель компании Сергей Копытов, АФК предлагает механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации «Башнефти» и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании.

Совладелец «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что его компания готова рассмотреть любые варианты урегулирования спора с «Роснефтью».

«Роснефть» в свою очередь не пошла навстречу АФК, заявив, что в документе «Системы» не содержится никаких предложений по урегулированию спора, об этом сообщил официальный представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев. «Предмета для комментариев нет. В документе не содержится никаких предложений по урегулированию спора», — сказал он.

За два дня до этого Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал ходатайство «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» об отказе от иска к «Системе» на 170,6 млрд руб., об этом говорилось в сообщении суда. Однако это сообщение оказалось ложным. Леонтьев сначала назвал его «ошибкой», а позднее заявил, что документ об отзыве иска «Рофнети» поддельный. «Это преступление. Мы уже обратились в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто это сделал», — сказал Леонтьев, подчеркнув, что «Роснефть» не отзывала свой иск. После этого сообщения запись об отзыве иска на сайте суда исчезла.

В то же время глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ-2017 в начале июня, не исключил заключение мирового соглашения по иску к «Системе». «Возможно, возможно все», — сказал он.

При этом Шамолин в кулуарах ПМЭФ-2017, комментируя ситуацию с «Роснефтью», назвал позицию АФК «безупречной». «Там есть все аргументы сторон — и что вменяется в вину, и наши контраргументы. Мы считаем, что наша юридическая позиция здесь очень сильная и очень понятная», — заявлял он РБК.

«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали иск к АФК «Система» 2 мая. Первоначальная сумма иска составила 106,6 млрд руб. В «Роснефти» утверждали, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» в ходе реорганизации башкирской компании весной 2014 года, что привело к убыткам более чем в 100 млрд руб. Большая часть этого убытка (57,2 млрд руб.) образовалась в результате передачи компании Владимира Евтушенкова акций «Система-Инвест», которая, в свою очередь,​ была передана в обмен на акции «Башнефти» и другие активы.

Позднее «Роснефть» увеличила сумму исковых требований до 170,6 млрд руб., объяснив это изменением курса валют.

 


 




 

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Михаил Шамолин , АФК "Система" , "Роснефть"
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