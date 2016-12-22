Экс-топ-менеджмент госпредприятия Украины заподозрили в присвоении $5 млн

Экс-топ-менеджмент государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак» подозревают в присвоении почти $5 млн (130 млн грн). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает телеканал «112 Украина».

По данным ведомства, похищенные деньги должны были пойти на поддержку функционирования аммиакопровода в безопасном для населения состоянии​. В СБУ отметили, что данные действия должностных лиц создали реальные предпосылки для возникновения экологической катастрофы.

В ведомстве отметили, что в офисе «Укрхимтрансаммиака» проходили обыски, в ходе которых были изъяты документы и «другие доказательства», которые «подтверждают причастность экс-чиновников к заключению убыточных и фиктивных договоров о выполнении работ, оказании услуг и поставке товарно-материальных ценностей».

По факту произошедшего были возбуждены дела по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Расследование продолжается.

Телеканал отмечает, что ранее представители «Укрхимтрансаммиака» заявили, что работа предприятия была заблокировано сотрудниками СБУ и Государственной прокуратуры (ГПУ). Позже в ГПУ пояснили, что на предприятии проходили обыски по делу о растрате более 230 млн грн государственных средств.