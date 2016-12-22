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Число жертв отравления алкоголем в Подмосковье выросло до пяти
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Число жертв отравления алкоголем в Подмосковье выросло до пяти
Общество, 11:57
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Число жертв отравления алкоголем в Подмосковье выросло до пяти

В Сергиевом Посаде умер пятый отравившийся суррогатным алкоголем, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) по Московской области.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, в больнице умер 42-летний хозяин квартиры, где отравились все остальные пострадавшие.

Как заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина, четверо пострадавших все еще находятся в больнице, еще двое отпущены домой.

«Трое пострадавших, которые ранее были доставлены в институт МОНИКИ, переведены в больницу в Сергиевом Посаде. В настоящее время в больнице остаются четыре человека, двое пострадавших уже выписались», — сказала она, отметив, что некоторые пострадавшие еще в реанимации.

Ранее сообщалось, что общее число погибших от отравления метиловым спиртом, который содержался в суррогатном алкоголе, составило четыре человека. Трое из них скончались в течение нескольких часов после отравления, еще один человек умер в больнице.

11 человек пострадали от отравления метиловым спиртом, в большом количестве содержащемся в суррогатном алкоголе, распространенном в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Массовое отравление произошло в ночь на 21 июня.

По данным СК, 21 июня из квартиры жилого дома на улице 1-й Ударной Армии в реанимацию поступили 11 человек, которые с 18 по 21 июня распивали алкоголь неустановленного производства. Как сообщили пострадавшие, напиток они приобрели у неизвестного мужчины.

«Следственными органами получены сведения о том, что пострадавшие распивали спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина», — рассказали в СК.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более человек).

Теги: Московская область , метиловый спирт , Сергиев Посад , суррогатный алкоголь , алкогольное отравление ...
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