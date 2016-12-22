Поезд насмерть сбил женщину с ребенком на руках в Подмосковье

В Подмосковье поезд насмерть сбил женщину с ребенком на руках. Об этом сообщила пресс-служба московского межрегионального следственного управления Следственного комитета России на транспорте.
По данным ведомства, инцидент произошел 23 июня около 21:14 мск в районе 167 км перегона станций Узуново — Серебрянные Пруды. Поезд Москва — Саратов сбил женщину 1996 года рождения, когда она вышла на пути с ребенком 2016 года рождения на руках.
В СК сообщили, что от полученных травм потерпевшие скончались на месте. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В марте в районе станции Удельная Рязанского направления в Подмосковье поезд насмерть сбил 13-летнюю девочку. По факту произошедшего в Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки.