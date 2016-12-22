Глава СДПГ сравнил действия Трампа и Путина с авторитарными режимами

Лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Германии и бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что президент США Дональд Трамп, турецкий лидер Реджеп Эрдоган и глава России Владимир Путин ведут себя как «автократические лидеры». Об это он сказал в интервью газете Passauer Neue Presse, передает Reuters.

По словам Шульца, Европейский союз должен стать сильнее в ответ на ослабление демократий в США, Турции и России. «Сейчас важно омолодить Европу и сделать ее сильнее. Не только на словах, но и на конкретной политике», — сказал он.

Как отмечает Reuters, в мае Шульц обвинил Трампа в том, что он уничтожает западные ценности и подрывает международное сотрудничество.

В марте сообщалось, что Мартин Шульц был избран кандидатом на пост канцлера от партии СДПГ. За его кандидатуру отдали голоса 605 делегатов из 608.

Парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября 2017 года. Канцлер Германии Ангела Меркель также была выдвинута в качестве кандидата. В случае победы она займет пост канцлера в четвертый раз. Партия Шульца отставала от Христианской демократической партии канцлера Германии Ангелы Меркель на 14% на выборах, которые прошли 24 сентября 2016 года.