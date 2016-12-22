В Донбассе начало действовать «хлебное перемирие»

В Донбассе начало действовать, так называемое, «хлебное перемирие» на время сбора урожая с 24 июня до 31 августа. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, передает ТАСС. Договоренность о режиме тишины была достигнута на трехсторонней встрече в Минске 22 июня.



В Министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что не не наблюдало нарушения перемирия со стороны украинских военных, передает «РИА Новости». Как рассказали в ДНР, последний обстрел был зафиксирован с 23:20 мск. Украинские военные открыли огонь из 120 мм миномета по окраинам Донецка.

Однако, «Донецкое агентство новостей» сообщило в 02:42 мск, что украинские военные через полчаса после объявления перемирия с 00:30 мск до 01:30 мск вели огонь по городу Докучаевск, рассказали в администрации города. По словам собеседника агентства, огонь велся из танковых орудий и тяжелой артиллерии.

​В свою очередь в самопровозглашенной Луганской народной республике также заявили, что «режим тишины» не был нарушен, рассказал официальный представитель ЛНР Андрей Марочко.



На официальном сайте Антитеррористической операции (АТО), которые проводят в Донбассе украинские военные, отмечается, что на в пятницу до 18:00 ополченцы открывали по ним огонь 18 раз. Обстрел велся по разным направлением из 122-мм артиллерийских систем, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В сообщении отмечается, что в результате из военнослужащих никто не пострадал.

С 1 апреля в зоне конфликта в Донбассе был введен режим прекращения огня. О перемирии 29 марта договорились участники трехсторонней встречи контактной группы в Минске. В этот же день президент Украины Петр Порошенко поручил Генштабу Украины и Министерству обороны не вести огонь на юго-востоке Украины. Однако стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.