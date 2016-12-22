В Минобороны рассказали о выведенном на орбиту спутнике

Новый спутник Министерства обороны, который был выведен 23 июня на орбиту Земли, будет фотографировать космические объекты. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства, передает «РИА Новости».
«Космический аппарат представляет из себя космическую платформу, на которой могут размещаться различные варианты полезной нагрузки», — рассказали в Минобороны. В ведомстве отметили, что также спутник может дистанционно зондировать Землю.
Космический аппарат Министерства обороны был запущен в пятницу, 23 июня, с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1в» с пусковой установки № 4 площадки № 43. Спутник был доставлен на орбиту блоком выведения «Волка». Космическому аппарату был присвоен номер «Космос-2519». Он был принят на управление Воздушно-космическими силами России.