Жертвами взрывов в Пакистане стали 40 человек

В Пакистане в результате терактов погибли 40 человек. Об этом сообщили представители местных властей, передает Reutets.



При взрыве в северном городе Кветта погибли 13 человек, жертвами двух взрывов в городе Парачинар на северо-западе страны стали 27 человек. Ранее сообщалось об 11 погибших в Кветте.

По данным правоохранительных органов, в Кветте неизвестные открыли огонь по полицейским, которые остановили машину для досмотра. В результате погибли семь правоохранителей. Затем террорист-смертник подорвал автомобиль. Жертвами взрывов стали 13 человек, 19 получили ранения, рассказали в больнице города. Среди раненных — девять сотрудников правоохранительных органов.

Теракт был совершен в районе города, где находятся здания правоохранительных органов, в том числе офис начальника местной полиции. Как полагают правоохранители, целью террористов было полицейское отделение.



Ответственность за атаку взяло на себя подразделение движения «Талибан» (запрещено на территории России) «Джамаат ур Ахрар». Также за атаку взяла на себя ответственность террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории России).

В Парачинаре сработали два взрывных устройства. В результате погибли 27 человек, 120 получили ранения. Первый взрыв прогремел на рынке, а затем через три минуты сработало второе взрывное устройство. Бомбы сработали, когда люди пришли на рынок, чтобы купить еду для ифтара, вечернего приема пищи во время месяца рамадан. За этот теракт пока никто не взял на себя ответственность.