SpaceX вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник
Технологии и медиа, 01:16
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SpaceX вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник
Компания SpaceX’s успешно вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1. Об этом сообщается на сайте компании.
Как отмечается в сообщении, спутник был выведен ракетой-носителем Falcon 9. Ее первая ступень успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане. Как рассказал в своем Twitter глава компании Илон Маск, приземление было жестким, но в целом прошло хорошо. Перед запуском он выразил сомнение, что ступень ракеты вернется назад. Он объяснил, что ракета может столкнуться с серьезными нагрузками.BulgariaSat-1 — геостационарный спутник связи спутникового оператора компании BulgariaSat. Он предназначен для спутникового вещания на Балканский регион и другие страны Европы. Мощность спутника будет использовать текоммуникационый провайдер Bulsatcom для предоставления услуг в Болгарии и Сербии.
SpaceX 4 июня запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком для Международной космической станции. Первая ступень ракеты благополучно приземлилась на посадочной зоне — 1 на мысе Канаверал в американском штате Флорида.