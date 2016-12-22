SpaceX вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник

Компания SpaceX’s успешно вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, спутник был выведен ракетой-носителем Falcon 9. Ее первая ступень успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане. Как рассказал в своем Twitter глава компании Илон Маск, приземление было жестким, но в целом прошло хорошо. Перед запуском он выразил сомнение, что ступень ракеты вернется назад. Он объяснил, что ракета может столкнуться с серьезными нагрузками.