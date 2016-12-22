NYT сообщил о переговорах между США и Сирией о похищенном американце

Администрация президента США Дональда Трампа в первые дни его президентства установила канал связи с Сирией, чтобы освободить американского журналиста и бывшего морпеха Остина Тайса, удерживаемого сирийским правительством. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечает газета, он пропал пять лет назад. В США заявляют, что журналист находится в руках сирийского правительства, но у Вашингтона нет доказательств этого. Дамаск свою причастность отрицает.

По данным издания, глава ЦРУ Майк Помпео поговорил по телефону с главой департамента национальной безопасности Сирии Али Мамлуком. The New York Times отмечает, что после этого Помпео и Мамлук продолжали общение. Не ясно о чем они говорили, но глава ЦРУ сказал сирийскому коллеге, что если Тайс будет отпущен, это поспособствуют развитию отношений между США и Сирией, заявили бывшие американские госслужащие.



Как отмечает источник издания, знакомый с ситуацией, данные переговоры вселили надежду, что Тайс будет освобожден, но операция по освобождению журналиста была приостановлена после того, как американские военные ударили по базе ВВС Сирии в ночь на 7 апреля.

В 2016 году, отвечая на вопрос о Тайсе, заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявлял, что в Сирии не знают, где находится Тайс. Он утверждал, что журналист «не в руках сирийских властей», передавало Associated Press. Семья журналиста никак не комментировала данную ситуацию, также как в ФБР и ЦРУ.

Бывший морской пехотинец из американского штата Техас Тайс путешествовал по Сирии и работал фрилансером для служб новостей. Он был похищен в 2012 году. Тайс один раз появился на видео, где кроме него были люди в масках, которые держали винтовки. На видеозаписи он выглядел испуганным. Тайс пробормотал несколько слов по-арабски, а затем пропал.



Бывшие американские госслужащие полагают, что он был похищен правительством Сирии, а видео было сфабриковано, чтобы свалить вину за похищение на боевиков.

Тайс был не первым американцем, который был захвачен властями Сирии. Фотограф-фрилансер Кевин Патрик Доуз из Сантьяго был похищен в 2012 году правительственными войсками. В 2014 году Дамаск признал, что удерживает Доуза, в апреле 2016 году он был отпущен из-за проблем со здоровьем, рассказывали источники, знакомые с ситуацией.

В августе 2014 года боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) казнили американского журналиста Джеймса Фоули. До этого он пропал без везти в Сирии в ноябре 2014 года. В сентябре 2014 года боевики ИГ убили журналиста Стивена Сотлоффа. Он был похищен в северной Сирии около границы с Турцией в 2013 году.