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Запущенный с Плесецка спутник Минобороны вывели на орбиту
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Запущенный с Плесецка спутник Минобороны вывели на орбиту
Технологии и медиа, 23 июн, 23:47
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Запущенный с Плесецка спутник Минобороны вывели на орбиту

Спутник Министерства обороны, который был запущен в пятницу, 23 июня, с космодрома Плесецк был выведен на целевую орбиту. Об этом сообщили в Минобороны, передает «РИА Нвости».

Как отметили в ведомстве, аппарат приняли на управление Воздушно-космические силы России. Спутнику присвоили номер «Космос-2519». В Министерстве обороны отметили, что телеметрическая связь с космическим аппаратом устойчивая, а его бортовые системы работают нормально.

«Союз-2.1в» начала свой полет с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск был успешным и прошел в штатном режиме. Затем от ракеты-носителя отделился блок выведения «Волга», который доставил спутник на орбиту.

 

Теги: Спутник , Космос , Ракета «Союз»
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