Amazon решил запатентовать башню для доставляющих товары дронов

Компания Amazon подала заявку на патент башни для беспилотных летательных аппаратов, которые занимаются доставкой товаров. Об этом сообщает CNN.
Amazon подала заявку в 2015 году, но патент был опубликован Ведомством по патентам и товарным знакам США только в четверг, 22 июня.
Как отмечает телеканал, специальные башни, которые внешне похожи на улья, будут служить местом посадки и вылетов БПЛА. По планам компании, такая башня для дронов будет построена в каждом городе.
Башня будет обслуживать не только дроны, но и машины для доставки. Кроме того, в ней будут зоны, где покупатели смогут сами забрать свои товары.Как отмечает телеканал, пока не ясно будет ли использовать на самом деле Amazon башни для дронов, на которые он подал заявку.
О своих планах использовать БПЛА для доставки Amazon озвучил в 2013 году. Он назвал доставку с помощью дронов Prime Air. В июле 2015 года компания предложила выделить для коммерческих беспилотников отдельные воздушные коридоры. По предложению Amazon, дроны должны летать ниже самолетов на высоте 61‒122 м. Управлять движением в таком воздушном пространстве предлагалось с помощью автоматизированной компьютерной системы