Amazon решил запатентовать башню для доставляющих товары дронов

Компания Amazon подала заявку на патент башни для беспилотных летательных аппаратов, которые занимаются доставкой товаров. Об этом сообщает CNN.

Amazon подала заявку в 2015 году, но патент был опубликован Ведомством по патентам и товарным знакам США только в четверг, 22 июня.

Как отмечает телеканал, специальные башни, которые внешне похожи на улья, будут служить местом посадки и вылетов БПЛА. По планам компании, такая башня для дронов будет построена в каждом городе.



Башня будет обслуживать не только дроны, но и машины для доставки. Кроме того, в ней будут зоны, где покупатели смогут сами забрать свои товары.Как отмечает телеканал, пока не ясно будет ли использовать на самом деле Amazon башни для дронов, на которые он подал заявку.

Дрон Prime Air (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

О своих планах использовать БПЛА для доставки Amazon озвучил в 2013 году. Он назвал доставку с помощью дронов Prime Air. В июле 2015 года компания предложила выделить для коммерческих беспилотников отдельные воздушные коридоры. По предложению Amazon, дроны должны летать ниже самолетов на высоте 61‒122 м. Управлять движением в таком воздушном пространстве предлагалось с помощью автоматизированной компьютерной системы

