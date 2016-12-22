ЕС ужесточит визовый режим для не принимающих обратно мигрантов стран

Европейский союз решил ограничить визы для стран, отказавшихся принимать обратно мигрантов, которые нелегально прибыли в Европу. Об этом сообщает Reuters.

Во время двухдневной встречи в Брюсселе 28 лидеров стран ЕС договорились использовать «все возможные способы» по уменьшению числа мигрантов, «в том числе пересмотр визовой политики в отношении третьих стран», рассказал собеседник агентства.

«Мы можем использовать визы, чтобы они принимали их (мигрантов — прим. РБК) обратно», — рассказал источник в дипломатических кругах. Он пояснил, что визовые ограничения также могут коснуться политиков этих стран, которые захотят поехать в Европу.



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что торговые соглашения с Африкой должны также быть рассмотрены в качестве меры на отказ принимать обратно мигрантов.

Как отмечает Reuters, большинство трудовых иммигрантов из Африки приплывают в Италию. Некоторые государства, в том числе Бангладеш и Нигерия, «неохотно» принимают обратно своих граждан, которые отправляются в Евросоюз. С помощью виз ЕС попытается ускорить процесс возвращения мигрантов на свою родину.

В марте Министерство внутренних дел Германии сообщало, что в январе и феврале 2017 года поток мигрантов сократился в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Как отмечает ведомство, в ФРГ прибыли 28765 человек, в то время как в прошлом году за первые два месяца в страну въехали 98332 мигранта.

Как полагает глава МВД Германии Томас де Мезьер, сокращение числа беженцев связано с тем, что был закрыт, так называемый, «балканский маршрут», по которому иммигранты нелегально приезжали в Европейский союз. В марте 2016 году Македония решила закрыть границу для нелегальных мигрантов. Также ограничение ввели Словения и Сербия.



Мезьер отмечал, что сокращению потока мигрантов также способствовало соглашению между ЕС и Турцией. В марте 2016 года Европейский союз и Анкара договорились о том, что нелегальные мигранты, прибывшие в Грецию, будут высланы в Турцию. В ответ Анкара получила одобрение на выделение дополнительной финансовой помощи в размере €3 млрд. Всего до 2019 года Турция получит €6 млрд.