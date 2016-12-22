Белый дом не исключил встречу Путина и Трампа на G20
Политика, 21:47
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Белый дом не исключил встречу Путина и Трампа на G20
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация президента США не исключает возможной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии в июле. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, Спайсер рассказал, что Вашингтон поддерживает «нормальные» отношения с Москвой. «Все зависит от того, сможем ли мы работать с Россией над решением некоторых проблем и сотрудничать. Если мы обнаружим стремление к этому, мы бы хотели это сделать (провести встречу. — РБК)», — цитирует агентство Спайсера.