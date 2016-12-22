Ракета «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк с аппаратом Минобороны

Ракету-носитель «Союз-2.1в» запустили в 21:04 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическим аппаратом Минобороны России на борту, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным пресс-службы, ракета-носитель запущена с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома. Пуск прошел в штатном режиме.

Позже от ракеты отделился блок выведения «Волга», который должен вывести спутник на расчетную орбиту.

Ранее пуск «Союза-2» с космодрома Плесецк прошел 25 мая 2017 года. Тогда на орбиту вышла ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны нового поколения.